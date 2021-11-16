Диетолог назвал снижающие холестерин продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал Москве 24, что употребление продуктов, богатых клетчаткой, поможет снизить уровень холестерина в организме.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог Клетчатка – это любые овощи, зелень, особенно свежая. Не обработанные термически продукты будут хорошо выводить, цеплять холестерин, который мы с питанием вместе употребили, и выводить его в неизменном виде из организма. То есть он не будет усваиваться. Поэтому чем больше будет зелени, тем лучше.

Кроме того, поможет нормализовать уровень холестерина и употребление любых кисломолочных продуктов, говорит Арзамасцев. Также эксперт советует пить больше воды.

"Чем больше жидкости, тем лучше вязкость крови, соответственно, в процентом содержании уровень холестерина будет снижен", – объясняет диетолог.

Стоит обратить внимание и на жирную рыбу, орехи и любые растительные масла, добавил Арзамасцев. "Они не совсем снижают холестерин, но уменьшают его пагубное действие на сосуды", – говорит диетолог.

По словам эксперта, защитят сосуды от пагубного влияния холестерина и продукты, богатые антиоксидантами. "Это, по сути, витамины. В первую очередь витамин C, витамин E. Сюда относятся масла, овощи. Это может быть, например, капуста, цитрусовые, настой шиповника", – заключил врач.

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