Диетолог назвал снижающие холестерин продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал Москве 24, что употребление продуктов, богатых клетчаткой, поможет снизить уровень холестерина в организме.
Кроме того, поможет нормализовать уровень холестерина и употребление любых кисломолочных продуктов, говорит Арзамасцев. Также эксперт советует пить больше воды.
"Чем больше жидкости, тем лучше вязкость крови, соответственно, в процентом содержании уровень холестерина будет снижен", – объясняет диетолог.
Стоит обратить внимание и на жирную рыбу, орехи и любые растительные масла, добавил Арзамасцев. "Они не совсем снижают холестерин, но уменьшают его пагубное действие на сосуды", – говорит диетолог.
По словам эксперта, защитят сосуды от пагубного влияния холестерина и продукты, богатые антиоксидантами. "Это, по сути, витамины. В первую очередь витамин C, витамин E. Сюда относятся масла, овощи. Это может быть, например, капуста, цитрусовые, настой шиповника", – заключил врач.
Ранее американский диетолог Триста Бест рассказала о пользе овсянки для людей, которые хотят избавиться от лишнего веса. По словам специалиста, этот продукт не только стабилизирует уровень сахара в крови, но также на долгое время дает ощущение сытости, что является важным фактором при похудении.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: