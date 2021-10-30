Диетолог объяснил, можно ли есть мясо на завтрак

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала Москве 24, что есть мясо на завтрак полезно.
"Употребление красного мяса существенно не влияет на процессы, связанные с заболеванием сердечно-сосудистой системы, на количество инфарктов и преждевременную смертность от сердечно-сосудистых заболеваний", – рассказала диетолог в интервью программе "Доктор 24".
По словам специалиста, употребление мяса в больших количествах действительно повышает риск развития рака, но при условии, что человек не ест достаточное количество овощей. Поэтому онкологии можно не бояться, если соблюдать меру. Марина Макиша советует есть мясо 3 раза в неделю и обязательно много овощей. Она также напомнила, что риск развития рака повышает и употребление переработанных продуктов из красного мяса – сосисок и сырокопченых колбас.
Распространенное утверждение, что свинина – самое жирное мясо – это отчасти миф, продолжает специалист. Различные части туши имеют разную степень жирности, объясняет Марина Макиша.
"Если вы берете грудинку или шейку – это жирные части свинины. Если мы возьмем вырезку, то ее калорийность будет где-то 150–200 килокалорий. Важно обратить внимание, какая часть туши. Опять же, мы легко можем срезать жир. А вот если мы посмотрим на говядину, то у нее жир располагается между мышечных волокон, его не срежешь и не извлечешь", – объясняет врач.
Мясо с кровью может быть вредным, но не всегда, говорит эксперт.
"В ресторанах такое мясо тщательно проверяют, опасаться каких-то паразитов и других различных бактерий, которые могут быть опасны для здоровья, не стоит. Но если мясо не проверено, если вы не знаете, откуда оно появилось, например где-то на рынке, то, конечно, в сыром виде его лучше не употреблять", – заключила специалист.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала об опасном сочетании продуктов. По ее словам, многие люди чувствуют дискомфорт после употребления мяса с картошкой или макаронами.
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