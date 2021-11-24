Эксперты назвали признак смертельно опасного уровня холестерина, заметный на руках

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Эксперты Американского колледжа хирургии стопы и голеностопного сустава заявили, что онемение в кистях может указывать на чрезмерно высокий уровень холестерина в крови. Об этом сообщает газета Daily Express.
"Из-за высокого содержания холестерина в крови сосуды в организме сужаются или даже закупориваются. Кровь не поступает в полном объеме. В результате возникают ощущения покалывания", – рассказали специалисты.
По данным ученых, описанные процессы могут спровоцировать поражение периферических артерий.
На проблемы с артериями также могут указывать боли в ногах и судороги. Сам по себе переизбыток холестерина может выражаться в незаживающих язвах на голенях и ступнях.
Для борьбы с осложнениями врачи порекомендовали вести активный образ жизни. По их словам, питание следует строить таким образом, чтобы потреблять большое количество ненасыщенных жиров.
Диетолог Джессика Болл ранее рассказала, как употреблять углеводы без значительного вреда организму и фигуре. По словам специалиста, следует обогатить рацион цельнозерновыми продуктами, клетчаткой и витаминами.
"Доктор 24": холестерин и глюкоза
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