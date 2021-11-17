Диетолог рассказала, как правильно есть углеводы без вреда фигуре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для похудения необязательно отказываться от хлеба или макарон, заявила американский диетолог Джессика Болл. По ее словам, углеводы помогают зарядиться энергией на весь день, сообщает Yahoo News.

Диетолог посоветовала добавить в свой рацион цельнозерновые продукты, так как они богаты клетчаткой, железом и витаминами группы B. Болл также рекомендовала не сдерживаться, если хочется съесть фрукты. По ее словам, в таких продуктах содержится много природного сахара, который позволяет меньше есть "плохого" сахара.

Специалист отметила, что не стоит отказываться также от картофеля и кукурузы, так как в них содержатся много клетчатки, калия и витамина С.

"Фасоль, нут и чечевица – полезные и одновременно содержащие углеводы бобовые. Они особенно важны для веганов и вегетарианцев, потому что в их составе есть белок. Эти продукты снижают риск развития диабета, способствуют похудению, улучшают здоровье сердца, а также снижают кровяное давление", – подчеркнула Болл.

Врач также посоветовала не отказываться от молочной продукции тем, у кого нет непереносимости лактозы.

Ранее нутрициолог и фитнес-тренер Наталия Кушнир рассказала, что разница между натуральными и консервированными оливками может заметно сказаться на человеческом организме.

Она отметила, что натуральные оливки полезны для человека, поскольку богаты различными витаминами и жирными кислотами, отвечающими за нормальную работу всего организма.

