Назван защищающий от болезни Альцгеймера витамин

Фото: depositphotos/avemario

Американские ученые из университета Делавэра заявили, что витамин В12 оказывает положительное влияние на защиту организма от болезни Альцгеймера, сообщает издание Express.

У пациентов с болезнью Альцгеймера, по словам специалистов, имеются скопления белков бета-амилоидов, токсично воздействующих на нейроны. Это приводит к снижению энергии и продолжительному параличу.

Дополнительную защиту от парализующего эффекта дает витамин В12. К такому выводу пришли ученые в ходе эксперимента на дождевых червях. Их кормили бактериями E. coil с высоким содержанием данного витамина.

Однако эксперты отметили, что для лучшего изучения воздействия В12 на человеческий организм необходимо провести дополнительные исследования на мышах и людях.

Ранее исследователи из Геттингенского и Мюнхенского университетов в Германии нашли биологические маркеры в крови, повышенное содержание которых может указывать на приближающуюся деменцию.

