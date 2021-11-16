Назван продукт, снижающий холестерин

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Специалисты из университета Cardiff Metropolitan установили, что потребление цельнозерновой горчицы влияет на уровень холестерина в крови. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
В исследовании приняли участие 42 добровольца с серьезным лишним весом в возрасте от 40 до 70 лет. Руководившая экспериментом доктор Рут Фэйрчайлд рассказала, что они ежедневно принимали перед сном горчицу в течение трех месяцев. К концу эксперимента холестерин существенно снизился у 86% пациентов.
У некоторых уровень холестерина упал на 10% и практически сравнялся с верхним безопасным пределом. Также благодаря горчице у участников эксперимента снизился уровень глюкозы в крови.
Ранее американские ученые выяснили, что употребление соли увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 18%. Среди 10 тысяч испытуемых зафиксировали 571 случай сердечно-сосудистых патологий, в том числе смертельные исходы от заболеваний данного вида.
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