Диетолог назвала продукты, вызывающие внезапную усталость

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Усталость может быть вызвана не только физической активностью: спровоцировать утомление могут и некоторые продукты питания. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Юлия Чехонина.

По словам специалиста, вызвать упадок сил может кофе.

"Если мы будем позволять себе кофе умеренно (одну-две чашки в день), то это как раз то количество кофеина, которое нас бодрит", – отметила диетолог.

Однако бывает так, что чувство бодрости после употребления кофе не наступает. Тогда некоторые люди решают увеличить дозу кофеина, однако вместо прилива энергии приходит усталость.

Чехонина пояснила, что в таком случается формируется "порочный круг". Чем больше пьешь кофе, тем больше устаешь.

Спровоцировать чувство утомления могут и продукты с большим количеством сахара. На короткое время они могут придать бодрости, однако со временем это ощущение сменится усталостью.

"Лучше отдать предпочтение горькому шоколаду, поскольку он не будет вызывать таких резких колебаний уровня глюкозы в крови", – убеждена диетолог.

Применимо это и к сладким напиткам. Соки и газировки также могут вызывать утомление. Чехонина порекомендовала разбавлять фруктовый сок водой или и вовсе обратить внимание на овощные соки, содержащие меньшее количество сахара.

Почувствовать усталость может и человек, отдающий предпочтение обезжиренным продуктам, поскольку при подобной диете энергию брать просто неоткуда.

"Гораздо лучше взять творог с жирностью 5%. Он более вкусный, в нем не так уж много жира", – посоветовала Чехонина.

Испытать внезапную усталость могут и любители фастфуда. Специалист отметила, что такая пища обладает высокой калорийностью и большим количеством углеводов. Все силы организма будут направлены на переваривание тяжелой пищи.

"Кратковременная вкусовая радость потом влечет за собой длительное ощущение усталости, от которого можно избавиться, только хорошенько выспавшись", – подчеркнула диетолог.

Стать причиной утомления также могут копчености, сыровяленые колбасы и некоторые вида сыра. Для употребления лучше отдавать предпочтение несоленому сыру, например адыгейскому.

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