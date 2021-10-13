Найден способ предсказать приближение деменции

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Исследователи из Геттингенского и Мюнхенского университетов в Германии нашли способ предсказать приближение деменции. Об этом говорится в журнале EMBO Molecular Medicine.
Ученые обнаружили биологические маркеры в крови, повышенное содержание которых может указывать на приближающуюся деменцию.
"Когда появляются симптомы деменции, мозг уже сильно поврежден. Нужны тесты, которые идеально подходят до начала болезни и надежно оценивают риск дальнейшего развития состояния", – сообщают исследователи.
Ранее международная группа ученых провела исследования и пришла к выводу, что гипертония связана с повышенным риском развития деменции.
Специалисты проанализировали данные более 250 тысяч жителей Великобритании, у половины из которых была гипертония. Исследование длилось 14 лет. За это время у 4 626 человек развилась та или иная форма деменции.
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