Найден способ предсказать приближение деменции

Фото: Depositphotos/alexraths

Исследователи из Геттингенского и Мюнхенского университетов в Германии нашли способ предсказать приближение деменции. Об этом говорится в журнале EMBO Molecular Medicine.

Ученые обнаружили биологические маркеры в крови, повышенное содержание которых может указывать на приближающуюся деменцию.

"Когда появляются симптомы деменции, мозг уже сильно поврежден. Нужны тесты, которые идеально подходят до начала болезни и надежно оценивают риск дальнейшего развития состояния", – сообщают исследователи.

Ранее международная группа ученых провела исследования и пришла к выводу, что гипертония связана с повышенным риском развития деменции.

Специалисты проанализировали данные более 250 тысяч жителей Великобритании, у половины из которых была гипертония. Исследование длилось 14 лет. За это время у 4 626 человек развилась та или иная форма деменции.