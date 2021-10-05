Ученые нашли связь между гипертонией и развитием деменции

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Международная группа ученых провела исследования и пришла к выводу, что гипертония связана с повышенным риском развития деменции. Об этом сообщает "Газета.ру".

Специалисты проанализировали данные более 250 тысяч жителей Великобритании, у половины из которых была гипертония. Исследование длилось 14 лет. За это время у 4 626 человек развилась та или иная форма деменции.

Участники, у которых в 35–44 года наблюдалось повышенное кровяное давление, на 61% чаще сталкивались с деменцией. Сосудистая деменция отмечалась у них на 69% чаще.

У испытуемых, у которых гипертония появилась в 45–54 года, риск сосудистой деменции был меньше. Они на 45% чаще сталкивались с этим недугом.

Кроме того, специалисты сравнили результаты МРТ головного мозга у людей, страдающих повышенным давлением, и у тех, у кого оно было в пределах нормы. Как полагают ученые, повышенное давление может приводить к уменьшению объема мозга и структурным изменениям, которые затем приводят к деменции.

Ранее офтальмологи Китайской академии медицинских наук выявили связь между заболеваниями глаз и повышенным риском развития деменции. Специалисты также установили, что болезнь Альцгеймера не развивалась на фоне глаукомы, однако существовал повышенный риск сосудистой деменции. Авторы исследования проанализировали данные более чем 12 тысяч взрослых в возрасте 55–73 лет из крупнейшего хранилища медицинской и генетической информации UK Biobank.

