Эксперт рассказал, при каких болезнях человек может быть похож на пьяного

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Эксперты рассказали, как определить, пьян человек или ему требуется помощь. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Специалисты утверждают, что некоторые заболевания могут давать внешнюю картину, схожую с опьянением. Часто речь идет о довольно серьезных заболеваниях, когда человеку надо оказать помощь как можно быстрее.

Первое состояние, напоминающее опьянение, – инсульт. Это острое нарушение мозгового кровообращения. Для него характерны такие признаки, как внезапное развитие, частичный паралич лица, проблемы с движениями. Также могут развиваться проблемы с глотанием.

Также опьянение может напоминать эпилепсия. Для нее характерны повторные эпилептические приступы, не спровоцированные какими-либо причинами. Пациент после приступа ничего не помнит.

Напоминают опьянение и когнитивные нарушения. Речь идет о деменции. Вызывать органическое поражение мозга могут свыше 200 разных причин. Симптомы развиваются постепенно. В числе причин такой патологии выделяют болезнь Альцгеймера, гипертонию и атеросклероз. Отмечаются нарушения памяти.

Еще одно состояние – поражение печени. Это комплекс обратимых нервно-психических нарушений, возникающих в результате печеночной недостаточности или в результате цирроза.

Напоминать опьянение может пищевое отравление. Здесь всегда будет связь с едой, параллельно повышается температура тела. Из-за обезвоживания начинает проявляться спутанность сознания.

При наличии настораживающих симптомов специалисты советуют обратиться к врачу, чтобы проконсультироваться, особенно если от человека не пахнет алкоголем, хоть он и выглядит пьяным.

В Москве с начала года произошло 133 ДТП с пострадавшими по вине пьяных водителей. В частности, 17 аварий пришлись на САО, по 16 – на ВАО и ЮАО, 15 – на ЮЗАО, по 3 – на ТиНАО и ЗелАО.