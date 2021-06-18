Столичная ГИБДД составила рейтинг самых опасных дорог города

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Столичная Госавтоинспекция проанализировала аварийность на крупных магистралях Москвы. Антирейтинг возглавила Московская кольцевая автодорога. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД РФ.

По данным ведомства, несмотря на улучшение ситуации на МКАД – число ДТП на ней снизилось на 6,2%, а количество погибших и раненых – на 39,4 и 12,9% соответственно – она по-прежнему остается самой аварийной дорогой столицы. За пять месяцев 2021 года на ней погибли 20 человек.

На втором месте Кутузовский проспект и Варшавское шоссе с четырьмя погибшими за тот же период, а на третьем – Ленинградское шоссе: на нем погибли 3 человека.

Среди основных причин ДТП на этих дорогах в Госавтоинспекции выделили превышение скорости, переход дороги в неположенном месте, неправильный выбор дистанции, выезд на встречную полосу, а также остановку на магистрали в полосе движения.

Ранее сообщалось, что в период с января по май 2021 года в Москве количество погибших в авариях с участием нетрезвых водителей снизилось на 40% по сравнению с показателем прошлого года за тот же промежуток времени. Всего за указанный период текущего года в подобных ДТП погибли 15 человек.

В Дептрансе уточнили, что снижение смертности на дорогах – заслуга столичного управления ГИБДД, сотрудники которого с января обнаружили 4 873 пьяных водителя, почти столько же отказались проходить медосвидетельствование.

