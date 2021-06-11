В Москве почти вдвое снизилось число погибших в ДТП с пьяными водителями

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В период с января по май 2021 года количество погибших в авариях с участием нетрезвых водителей снизилось на 40% по сравнению с показателем прошлого года за тот же промежуток времени. Об этом сообщает Дептранс Москвы в своем Telegram-канале.

"ДТП по вине пьяных водителей становится меньше. С января на дорогах погибли 15 человек – на 40% меньше, чем в прошлом году, но все еще бесконечно много, учитывая, что к трагедии здесь привела чья-то банальная безответственность", – говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что снижение смертности на дорогах – заслуга столичного управления ГИБДД, сотрудники которого с января обнаружили 4 873 пьяных водителя, почти столько же отказались проходить медосвидетельствование.

Как отметили в Дептрансе, чаще всего за руль в состоянии алкогольного опьянения садятся люди в возрасте от 30 до 35 лет.

Ранее стало известно, что в ночь с 13 на 14 июня столичная Госавтоинспекция проведет профилактический рейд по проверке водителей на состояние опьянения.

