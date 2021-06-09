Госдума ужесточила наказание за вождение в пьяном виде

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, ужесточающий санкции для водителей, которые повторно привлекаются к уголовной ответственности за езду в пьяном виде. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения увеличиваются сроки лишения свободы с 2 до 3 лет, а также повышаются штрафы – с 300 до 500 тысяч рублей. Ранее размер штрафа составлял от 200 до 300 тысяч рублей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что такие изменения должны уменьшить показатели аварийности и смертности на российских дорогах. Он отметил, что есть граждане, которые ранее уже попадали в ДТП в пьяном виде, в результате которых пострадали или погибли люди. После этого человек отбыл наказание и вновь сел за руль в нетрезвом виде. Увеличенные штрафы, по его словам, призваны не допустить таких ситуаций.

Ранее председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал, что статистика показывает ежегодный рост числа повторных нарушений. В 2018 году лишь 10% водителей совершали подобное нарушение, в 2019-м – 15%, а в 2020 году их доля выросла до 20%. В некоторых регионах России процент повторно осужденных за вождение в пьяном виде еще выше.