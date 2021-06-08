В ГД во втором чтении приняли проект об ужесточении наказания за пьяное вождение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за повторное вождение в нетрезвом виде за счет увеличения максимально установленного срока лишения свободы с двух до трех лет.

Документом предлагается внести изменения в положения статьи 264.1 УК РФ. Помимо увеличения срока лишения свободы, законопроект предусматривает увеличение максимального размера штрафа с 300 до 500 тысяч рублей для водителей, находящихся в нетрезвом виде и ранее уже привлекавшимся за аналогичное нарушение к административной ответственности либо имевшим судимость за ДТП в нетрезвом виде, которое повлекло тяжкий вред здоровью или гибель человека.

Также предлагается дать суду возможность запретить осужденному садиться за руль или работать водителем на срок до шести лет.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что такие изменения должны уменьшить показатели аварийности и смертности на российских дорогах.

"Есть те, кто ранее уже совершил аварию в пьяном виде, в результате которой пострадали или погибли люди. После этого человек отбыл наказание и вновь сел за руль пьяным. С целью не допустить таких водителей за руль мы увеличиваем штрафы до 500 тысяч рублей и уголовную ответственность до трех лет", – цитирует его ТАСС.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности предложила ужесточить наказание для автомобилистов, пойманных при вождении в нетрезвом виде более двух раз.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал, что статистика показывает ежегодный рост числа повторных нарушений. В 2018 году лишь 10% водителей совершали подобное нарушение, в 2019-м – 15%, а в 2020 году их доля выросла до 20%. В некоторых регионах России процент повторно осужденных за вождение в пьяном виде еще выше.