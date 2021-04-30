Эксперты положительно оценили инициативу проверять водителей на алкоголизм

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Автоэксперты положительно оценили идею проверок водителей на алкоголизм и наркоманию, прежде чем те получат права. Об этом свидетельствует проведенный РИА Новости опрос.
"Что касается кандидатов в водители, все зависит от стоимости. Я боюсь, что с введением этой инициативы может резко подняться стоимость тестов", – заметил директор национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев. В то же время он подчеркнул, что с точки зрения безопасности инициатива разумна. Он также добавил, что подобная практика уже применяется в ряде стран.
Между тем член общественного совета министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрей Мухортиков заметил, что вопрос нуждается в детальной проработке. Он считает, что следует уточнить, каким образом будет делаться заключение о хронический характер алкоголизма, на основе каких данных.
Ранее СМИ со ссылкой на приказ Минздрава РФ сообщали, что получающим водительские права россиянам придется предварительно сдать анализ для проверки на алкоголизм и наличие в крови токсинов от приема наркотиков.
В мае этого года Госдума намерена рассмотреть законопроект об ужесточении уголовного наказания за вождение в нетрезвом виде. Депутаты предлагают увеличить соответствующий штраф с 100–300 тысяч рублей до 300–500 тысяч рублей, а также поднять срок тюремного заключения за повторное нарушение до трех лет.
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