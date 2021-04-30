Кандидатов в водители будут проверять на алкоголизм и наркоманию – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Кандидатам в водители в России необходимо будет сдать анализы на хронический алкоголизм и наличие в организме запрещенных веществ, включая каннабиноиды и кокаин. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на приказ Минздрава РФ, регулирующий процедуру получения медицинских справок в рамках водительских комиссий.
В частности, Минздрав устанавливает новые правила освидетельствования водителей и кандидатов, которые могут вступить в силу с 1 января 2022 года.
Граждан будут направлять на обследование при выявлении хронических признаков алкоголизма. Если водитель получает права после лишения, процедура будет обязательной.
Также появится необходимость сдачи анализа на наличие психоактивных веществ тем, у кого врач выявил признаки наркозависимости.
Запрещенные вещества определяются токсикологическим исследованием. При этом доставка биоматериала в лабораторию не должна превышать десяти дней.
Ранее МВД разработало новые правила дорожного движения. Весной 2022 года водители начнут получать штрафы за использование шипованных покрышек летом.
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