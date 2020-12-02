МВД предложило допускать к экзаменам на права с 16 лет

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МВД предложило допускать к сдаче экзаменов на права с 16 лет. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных актов.

В регламенте отмечается, что если заявителем является лицо в возрасте от 16 до 18 лет, то должно быть предоставлено письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего кандидата.

Сейчас экзамен можно сдать в 17 лет, а начать водить машину – с 18 лет. Также в документе указаны основания, при которых кандидата не допустят к экзамену.

Это предусмотрено в тех случаях, если кандидат не соответствует требованиям, лишен прав, неправильно составлены или подделаны документы, а также не оплачена госпошлина или у автошколы нет лицензии.

При этом в случае отказа в допуске к экзамену заявитель будет получать уведомление в письменной форме с указанием причин. Планируется, что новый регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года.

Глава ГИБДД Михаил Черников ранее сообщил, что при сдаче прав по новым правилам инспекторы будут уделять особое внимание навыкам вождения в реальной обстановке.