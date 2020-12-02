МВД предложило допускать к экзаменам на права с 16 лет

Фото: ТАСС/Донат Сорокин
МВД предложило допускать к сдаче экзаменов на права с 16 лет. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных актов.
В регламенте отмечается, что если заявителем является лицо в возрасте от 16 до 18 лет, то должно быть предоставлено письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего кандидата.
Сейчас экзамен можно сдать в 17 лет, а начать водить машину – с 18 лет. Также в документе указаны основания, при которых кандидата не допустят к экзамену.
Это предусмотрено в тех случаях, если кандидат не соответствует требованиям, лишен прав, неправильно составлены или подделаны документы, а также не оплачена госпошлина или у автошколы нет лицензии.
При этом в случае отказа в допуске к экзамену заявитель будет получать уведомление в письменной форме с указанием причин. Планируется, что новый регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года.
Глава ГИБДД Михаил Черников ранее сообщил, что при сдаче прав по новым правилам инспекторы будут уделять особое внимание навыкам вождения в реальной обстановке.
Садиться за руль могут разрешить с 17 лет
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