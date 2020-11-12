В России могут разрешить водить автомобиль с 17 лет – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

МВД может разрешить управлять машиной россиянам с 17 лет, сообщает газета "Коммерсант". Соответствующий законопроект направили правительству, где он должен пройти экспертизу в аналитическом центре.

Сегодня сдать экзамен для получения водительских прав можно уже в 17 лет, но управлять автомобилем разрешается с 18 лет. В МВД считают, что за этот год навыки и знания теряются, поэтому они предлагают разрешить водить машину до наступления совершеннолетия.

В то же время есть условие – когда 17-летний за рулем, в машине вместе с ним должен быть "водитель-наставник", имеющий права категории B. Порядок вождения, а также необходимые требования для "наставника", обозначат позже.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2021 года в России изменятся правила сдачи экзамена на водительские права. В частности, будет отменено испытание на специально огороженной площадке.

