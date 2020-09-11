В России изменятся правила сдачи экзамена на водительские права

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

В России введут новые правила сдачи экзамена на водительские права. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России.

Обновленный порядок аттестации вступит в силу с 1 апреля 2021 года.

Критерии оценки водителей

Отменяется проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена. Кроме того, в ведомстве обновили перечень ошибок и нарушений.

Они разделены на подгруппы по одному, двум и трем штрафным баллам. В отдельный блок специалисты отнесли грубые нарушения, которые являются основанием для моментального завершения экзамена.

Для получения положительной оценки кандидату в водители необходимо показать навыки безопасного управления транспортным средством в условиях дорожной обстановки, набрав при этом, как и ранее, менее 5 штрафных баллов.

Экзамен для мототранспортных средств

Практический экзамен для мототранспортных средств – к ним относятся мотоциклы, мопеды, квадроциклы и трициклы – сохранился без существенных изменений. Корректировки применили только к некоторым упражнениям. Обновленные критерии были составлены на основе практического опыта аттестации.

При этом проводить экзамен будут на закрытых площадках.

Аннулирование результатов

Новые правила определяют процедуры аннулирования результатов экзамена. Жалобы на решение экзаменатора будут рассматривать комиссии в составе не менее трех должностных лиц. Именно их решение может стать основанием для пересмотра оценки.

В данном пункте также раскрывается порядок аннулирования водительских удостоверений.

Административные нововведения

В обновленных правилах аттестации меняется порядок формата подачи заявления. В экзаменационном подразделении самому кандидату на права достаточно будет предоставить комплекс документов. Должностное лицо оформит заявку, после чего передаст на подпись.

Еще одна административная особенность – возможность оформления выписки о получении водительского удостоверения. Документ может потребоваться для трудоустройства водителем или замены водительского удостоверения за рубежом.

Ранее в России вступили в силу новые правила расчета стоимости полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Согласно этим правилам, тарифы будут учитывать персонализированные показатели водителей.

Также в сентябре министерство экономического развития РФ направило в правительство проект постановления о правилах продаж "красивых" номеров для автомобилей и мотоциклов. С 2022 года такая возможность будет предоставляться на портале госуслуг.