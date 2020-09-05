В России вступили в силу новые правила расчета стоимости ОСАГО

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Указание Центробанка России, расширяющее тарифный коридор ОСАГО, вступило в силу. Об этом сообщает РИА Новости.
Новая особенность законодательства позволит страховщикам сделать тарифы персонализированными.
"Использование страховщиками всей доступной информации повысит точность разделения водителей с низким и высоким уровнями риска и, соответственно, позволит точнее отражать в цене полиса фактический риск", – объяснили в пресс-службе регулятора.
Например, пределы базовой ставки для легковых автомобилей снизятся на 10% вверх и вниз и будут установлены в рамках 2471–5436 рублей.
Персонализация тарифов может учитывать такие личностные факторы, как семейное положение, наличие детей и другое. К запрещенным в Центробанке отнесли все виды дискриминации по национальной, расовой или языковой принадлежности.
Ранее в России вступил в силу закон, в котором прописаны параметры индивидуализации тарифов страхового полиса ОСАГО. При этом до 30 сентября 2020 года автомобилисты могут заключить договор без прохождения техосмотра в связи с введенными в регионах ограничительными мерами из-за коронавируса.
В России изменились правила расчета стоимости полисов ОСАГО
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