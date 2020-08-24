В России изменились правила расчета стоимости полисов ОСАГО

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
В России вступил в силу закон об индивидуализации тарифов страхового полиса ОСАГО, передает ТАСС.
Одним из основных положений закона является возможность страховщиков при формировании цен в ОСАГО учитывать качество вождения и соблюдение правил дорожного движения.
Так, повышенная тарификация предусмотрена за грубые нарушения ПДД, правил эксплуатации автомобиля, а также за наказания при управлении машиной в состоянии опьянения.
При этом страховщикам строго запрещено использовать при расчете тарифа любые дискриминирующие человека факторы, в том числе связанные с расовой принадлежностью и вероисповеданием.
В то же время до 30 сентября 2020 года можно заключить договор ОСАГО без прохождения техосмотра в связи с введенными в регионах ограничительными мерами из-за коронавируса.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал постановление о регистрации транспортных средств в МФЦ, к которым прикрепят сотрудников ГИБДД.
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