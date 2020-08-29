В России стартовала регистрация автомобилей в МФЦ

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Поставить автомобиль на учет в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ) можно будет с 29 августа.

Как сообщили ТАСС в Госавтоинспекции, сотрудники центров госуслуг будут осуществлять лишь прием и выдачу документов и регистрационных знаков.

Процедуры, связанные с осмотром и регистрацией транспортного средства, а также присвоением номеров, будут осуществляться сотрудниками ГИБДД.

Ранее соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В правительстве сообщали, что сотрудников МВД привлекут к работе на территории МФЦ.

С ними заявителям предстоит иметь дело только на этапе осмотра автомобиля. Документооборотом будут заниматься сотрудники МФЦ.

24 августа в России вступил в силу закон об индивидуализации тарифов страхового полиса ОСАГО. Теперь страховщики при формировании цен смогут учитывать качество вождения.