В России стартовала регистрация автомобилей в МФЦ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Поставить автомобиль на учет в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ) можно будет с 29 августа.
Как сообщили ТАСС в Госавтоинспекции, сотрудники центров госуслуг будут осуществлять лишь прием и выдачу документов и регистрационных знаков.
Процедуры, связанные с осмотром и регистрацией транспортного средства, а также присвоением номеров, будут осуществляться сотрудниками ГИБДД.
Ранее соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В правительстве сообщали, что сотрудников МВД привлекут к работе на территории МФЦ.
С ними заявителям предстоит иметь дело только на этапе осмотра автомобиля. Документооборотом будут заниматься сотрудники МФЦ.
24 августа в России вступил в силу закон об индивидуализации тарифов страхового полиса ОСАГО. Теперь страховщики при формировании цен смогут учитывать качество вождения.
Госавтоинспекция разъяснила порядок регистрации машин в центрах "Мои документы"
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