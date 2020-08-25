Новые тарифы ОСАГО смогут назначаться через две недели – СМИ

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Страховые компании пока не могут воспользоваться законом об индивидуализации тарифов ОСАГО, который вступил в силу накануне, из-за того, что необходимые для этого поправки не были внесены в постановление правительства 2005 года "Об обмене информацией при осуществлении ОСАГО", сообщает газета "Известия".
В материале говорится, что указание Центробанка о расширении тарифного коридора ОСАГО еще находится на регистрации в министерстве юстиций. По данным источника издания в ведомстве, подзаконный акт планируют зарегистрировать на этой неделе.
Как отмечается, указание Центробанка вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Из этого следует, что через две недели страховые компании смогут начать назначать индивидуальные тарифы ОСАГО, говорится в материале.
24 августа в России вступил в силу закон об индивидуализации тарифов страхового полиса ОСАГО. Одним из основных положений закона является возможность страховщиков при формировании цен в ОСАГО учитывать качество вождения и соблюдение правил дорожного движения. Так, повышенная тарификация предусмотрена за грубые нарушения ПДД, правил эксплуатации автомобиля, а также за наказания при управлении машиной в состоянии опьянения.
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