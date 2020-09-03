МЭР определило правила продаж "красивых" автономеров – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Министерство экономического развития РФ направило в правительство проект постановления о правилах продаж "красивых" номеров для автомобилей и мотоциклов через портал госуслуг с 2022 года, сообщает "Коммерсант".

В материале говорится, что стоимость номера с броским набором цифр составит от 300 тысяч до 10 миллионов рублей. Средства от продажи будут поделены между федеральным и региональным бюджетами, отмечает издание.

Как уточняется, красивый номер можно получить после аукциона. На первом этапе автовладелец выбирает на портале госуслуг номер, а затем выкупает право на него на аукционе.

По данным издания, самыми дорогими названы номера с одинаковыми цифрами и буквами (например, А111АА или С888СС) – от 600 тысяч рублей. Стартовая цена за номер с одинаковыми буквами и числами из диапазона 100, 200, 300 и далее (например, А100АА) – 450 тысяч рублей.

За одинаковый набор букв и чисел для мотоцикла стартовая цена составит 200 тысяч рублей.

Право выбрать любой обычный номер обойдется в пять тысяч рублей.

Как стало известно ранее, МВД подготовило проект приказа, в котором подразделениям ГИБДД РФ разрешат выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2–9. До сих пор трехзначный код мог начинаться только с цифры 1 или 7. Это правило изменят, чтобы увеличить число возможных комбинаций государственных регистрационных знаков (ГРЗ). Например, в столице госномера можно будет выдавать с кодом 497, 677 или 999, в Санкт-Петербурге – 278 или 878, в Татарстане – 616, Омской области – 555, в Свердловской области – 666 и так далее.