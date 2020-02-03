Москве присвоят автономера с кодом 999

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Подразделениям ГИБДД РФ разрешат выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2–9, сообщает газета "Коммерсант".

Изменения вносятся в приказ МВД. До сих пор трехзначный код мог начинаться только с цифр 1 или 7. Это правило отменят, чтобы увеличить число возможных комбинаций госрегзнаков (ГРЗ).

К примеру, в Москве можно будет выдавать номера с кодом 497, 677 или 999, в Санкт-Петербурге – 278 или 878, в Татарстане – 616, Омской области – 555, в Свердловской области – 666, в Алтайском крае – 222 и так далее.

Впервые с нехваткой госномеров в Москве столкнулись в 1998 году. Тогда закончилась 77-я серия и ввели 99-ю. В 2002 году появился код 97, а в 2005 году – 177. В 2007 году производители номеров предлагали изменить ГОСТ, добавив еще один символ, но в МВД идею не поддержали. В 2010–2012 годах в ГИБДД предлагали и вовсе отказаться от номера региона, но инициативу в жизнь так и не воплотили.

Глава Союза производителей госрегзнаков транспортных средств Людмила Шерстнева считает, что нововведение может привести к росту цен на номера. Она объяснила это затратами на алюминий.

По ее словам, при производстве номера символы на нем выдавливаются на специальном станке. Так, если наносится трехзначный код, то цифры 1 или 7 при выдавливании соприкасаются с полосой, отделяющей поле с кодом региона в одной точке: в этом случае, пояснила Шерстнева, эластичности алюминия хватает, чтобы "растянуться".

"При нанесении, к примеру, тройки или восьмерки точек будет уже больше, металл будет либо "выдираться", либо гнуться. Придется использовать более толстую заготовку: сейчас можно применять толщиной 0,9 миллиметра, потребуется переходить на 1 миллиметр", – подчеркнула она.

Гендиректор компании "Буборг", которая поставляет номера для МВД, Светлана Тепцова добавила, что ГРЗ потеряет жесткость, а это ГОСТом не предусмотрено.

В то же время высокопоставленный источник газеты говорит, что в МВД уже провели замеры, показавшие, что в коде региона помещается даже 444, а это самый широкий символ. Он отметил, что проблем при внедрении нового приказа не будет.

Ранее сообщалось, что цена на "красивые" номера автомобилей будет варьироваться от 10 тысяч до 10 миллионов рублей. Средняя стоимость такого госномера составит около 300 тысяч рублей. В Минэкономразвития уточняют, что резервировать "красивые" номера водители смогут на портале государственных услуг, затем будет проводиться онлайн-аукцион. Регулировать порядок проведения аукционов будут регионы. Они смогут понижать или повышать стартовую цену лота. Торги будут продолжаться 30 дней. Один человек сможет участвовать в аукционе не более пяти раз единовременно.

Купить номер возможно и без участия в торгах. Для этого будет заплатить повышенную пошлину, размер которой будет указан в Налоговом кодексе.