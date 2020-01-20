Разработаны правила продажи "красивых" автомобильных номеров

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В России с 1 января 2021 года можно будет резервировать и выкупать "красивые" автомобильные номера через портал госуслуг. За них нужно будет заплатить повышенную госпошлину или выкупать на аукционе, правила которого установят регионы, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на проект постановления Минэкономики.

Отмечается, что торги за номера будут длиться 30 дней. Делать ставку каждый участник сможет не более пяти раз одновременно. Половина суммы пошлины пойдет в бюджет региона.

Аукционы по продаже автомобильных номеров будут проводиться на электронных площадках. Министерство финансов России к 1 июня 2020 года установит требования для их операторов. К концу же года планируется сформулировать и правила проведения торгов.

Как сообщили в Минэкономики, в России номерные знаки каждый год получают более 4 миллионов раз. Средняя стоимость "красивого" номера составляет около 300 тысяч рублей, а в некоторых случаях – 10 миллионов рублей.

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр прокомментировал Москве 24 порядок продажи "красивых" номеров. По его словам, эта инициатива позволит вывести услугу по получению "красивых" номеров из нелегального поля в легальное.

Хайцеэр отметил, что понятие "красивый" номер – очень субъективное понятие, но это право людей – выбирать эту цифру и владеть такими номерами.

Ранее сообщалось, что в России запретят ездить на новых машинах без регистрационных знаков в течение десяти дней после покупки. Существующая норма о 10-дневном сроке постановки нового автомобиля на учет будет отменена. Изменения не касаются автомобилей, купленных на вторичном рынке, поскольку водителям нужно время на возвращение в свой регион.

