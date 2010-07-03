В России согласовали порядок продажи "красивых" номеров – СМИ

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Минэкономразвития и МВД согласовали концепцию по продаже автомобилистам "красивых" государственных регистрационных знаков. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Водителям будет доступна новая процедура получения госномера. Они смогут заплатить пошлину и выбрать красивый номер для своей машины через портал государственных услуг. Региональным властям позволят использовать повышенный тариф и выставлять номера на аукционы. Размер пошлин еще не установлен.

"При продаже машины вместе с этим ГРЗ новый владелец должен будет еще раз заплатить за особый знак повышенную госпошлину. Если он делать этого не захочет, ГРЗ вернется в ГИБДД, а владельцу выдают обычный госзнак", – отметил источник издания.

По его словам, новые правила сделают теневой рынок невыгодным, поэтому через некоторое время он полностью исчезнет.

Ранее сообщалось, что с начала будущего года в России запретят ездить на новых машинах без регистрационных знаков в течение десяти дней после покупки. Существующая норма о 10-дневном сроке постановки нового автомобиля на учет будет отменена. Изменения не касаются автомобилей, купленных на вторичном рынке, поскольку водителям нужно время на возвращение в свой регион.

