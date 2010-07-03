В Госдуме предложили запретить эвакуировать машины инвалидов

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Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил запретить эвакуацию автомобилей со знаком "инвалид".

"Нам кажется это недопустимым, если оно действительно мешает прохожим и транспортным средствам, то достаточно его просто перенести, перевезти в безопасное место. На сегодняшний день нет соответствующего законодательного запрета", – цитирует депутата Агентство "Москва".

По его мнению, следует также запретить эвакуировать машины с животными внутри.

Зимой Минтруда предлагало разрешить инвалидам бесплатно парковаться в любом регионе России. Законопроект подразумевает создание специальных опознавательных знаков, которые будут выдавать инвалидам. При этом льготный знак будет привязываться "к инвалиду, а не к машине". Ведомство объяснило необходимость проекта жалобами иногородних инвалидов на штрафы на платных парковках в столице.

В АМПП напомнили, что, оплатив эвакуацию авто перед тем, как забрать его со спецстоянки, можно получить скидку 25%. Водители, которые не могут сделать этого сразу, могут оплатить спецстоянку в течение 60 дней. Но скидка в этом случае уже не действует.