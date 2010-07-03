Почти 90% столичных водителей оплатили эвакуацию автомобиля со скидкой

Фото: портал мэра и правительства Москва/Арина Куташева

В столице с начала года 86% водителей оплатили эвакуацию автомашины со скидкой, сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

Оплатив эвакуацию авто перед тем, как забрать его со спецстоянки, можно получить скидку 25% на стоимость перемещения авто и оплату его хранения на спецстоянке.

Автовладельцы, которые не могут оплатить сразу, могут сделать это в течение 60 дней с момента, когда забрали машину. Но скидка в этом случае уже не действует.

Более 30 перехватывающих парковок появятся у станций МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск в пределах Москвы. На новых парковках будет достаточно машино-мест, чтобы пассажиры МЦД могли оставить свои автомобили.