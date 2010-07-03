Около тысячи парковочных мест для инвалидов появится в Москве в 2019 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около тысячи парковочных мест для инвалидов обустроят в Москве до конца года, заявил замруководителя дирекции Центра организации дорожного движения Сергей Назаров.

Он напомнил, что ЦОДД второй год сотрудничает с фондом "Я помогаю инвалидам". Вместе они определяют место, где нужно обустроить парковочные места для инвалидов.

"В этом году их будет обустроено порядка тысячи, 90 из них будет обустроено около социально-значимых объектов. Это больницы, поликлиники, центры социального обслуживания", – цитирует Назарова Агентство "Москва".

Он уточнил, что парковочные места создадут, в частности, в Центральном административном округе около Морозовской и Филатовской больниц и у Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского.

В марте стало известно, что более 8 тысяч автомобилей переместили на спецстоянки в январе–марте 2019 года за незаконную парковку на местах для инвалидов. За нарушение также грозит штраф 5 тысяч рублей.

До конца лета в Москве появится еще 20 новых парковочных мест для туристических автобусов. Общее количество мест для стоянки туристического транспорта увеличится до 120.

Места для парковки организуют на улице Арбат, у Третьяковской галереи на Кадашевской набережной, возле киноконцерна "Мосфильм", рядом с "Москва-Сити" на Пресненской набережной, на Большой Грузинской улице и на улице Свободы. На улице Косыгина, рядом с Воробьевыми горами, хотят организовать 10 таких парковочных мест.