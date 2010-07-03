Новые парковочные места для туристических автобусов создадут в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

До конца лета в столице обустроят еще 20 новых парковочных мест для туристических автобусов, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Общее количество мест для стоянки туристического транспорта увеличится до 120.

Места для парковки организуют на улице Арбат, у Третьяковской галереи на Кадашевской набережной, возле киноконцерна "Мосфильм", рядом с "Москва-Сити" на Пресненской набережной, на Большой Грузинской улице и на улице Свободы. На улице Косыгина, рядом с Воробьевыми горами, предполагается организовать 10 таких парковочных мест.

Уточняется, что на парковках действует дифференцированный тариф. Стоимость первых 30 минут стоянки составляет от 20 до 100 рублей, начиная с 31-й минуты цена возрастает до 1 тысячи рублей.

Отмечается, что данная схема тарификации способствует увеличению количества автобусов, которые могут здесь остановиться. Туристический транспорт подъезжает только для высадки и посадки людей и не занимает парковку у достопримечательностей надолго.

Все парковочные места для туристических автобусов отмечены специальными дорожными знаками и выделены разметкой. Рядом с такой парковкой есть информационный щит.

Узнать об их расположении можно на сайте "Московского паркинга".

Ранее сообщалось, что в центре Москвы 7 и 9 мая маршруты городского наземного транспорта изменятся. Это связано с проведением генеральной репетиции парада на Красной площади, а также праздничных мероприятий.