Движение в районе Кутузовского проспекта ограничат 9 мая из-за салюта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Движение в районе Кутузовского проспекта перекроют и ограничат 9 мая из-за праздничного салюта. Об этом сообщается на странице информационного центра транспортного комплекса города в Twitter.

Движение будет перекрыто на съезде с Кутузовского проспекта на Третье транспортного кольцо (ТТК) при движении в сторону центра и при съезде с ТТК на Кутузовский проспект в сторону центра.

Также будет ограничено движение по Кутузовскому проспекту от улицы Поклонная до съезда с ТТК на Кутузовский проспект в сторону центра. Все ограничения будут действовать с 21:30 до 23:30.

Обратите внимание! 9 мая с 21:30 до 23:00 в ЗАО будут действовать перекрытия и ограничение движения в связи с праздничным салютом. Планируйте свой маршрут заранее pic.twitter.com/lmeqb9ETnn — Московский транспорт (@DtRoad) 30 апреля 2019 г.

В этом году 9 мая на Красную площадь выйдут 35 парадных пеших расчетов. Среди них будут сержанты, офицеры, курсанты военных вузов, а также суворовцы и нахимовцы. Мимо кремлевских стен также проедет более 100 единиц военной техники. Из новинок зрители увидят чеченские багги Чаборз М-3. В небо поднимутся 74 самолета и вертолета.

