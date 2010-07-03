Маршруты наземного транспорта изменятся в центре столицы 7 и 9 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В центре Москвы 7 и 9 мая маршруты городского наземного транспорта изменятся. Это связано с проведением генеральной репетиции парада на Красной площади, а также праздничных мероприятий, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

С 4:30 ночные автобусы будут курсировать по измененным маршрутам: "н1" – от аэропорта Шереметьево до площади Тверская Застава (Белорусский вокзал); "н2" – от улицы Беловежская до гостиницы "Украина", при этом 9 мая – до метро "Библиотека имени Ленина" (разворот через улицу Знаменка); "н3" и "н6" – до метро "Лубянка"; "н4", "н5" и "н7" – до метро "Таганская", а "н11" – от аэропорта Внуково до кинотеатра "Ударник".

Также с 4:30 на время выдвижения колонн техники и после завершения репетиции и парада троллейбусы №35 будут ехать от улицы Маршала Тухачевского до Ваганьковского путепровода; №43 – от Прибрежного проезда до проспекта Маршала Жукова, далее до Серебряного бора; №54 и №66 – от метро "Филевский парк" до метро "Краснопресненская"; №61 – от станции МЦК "Панфиловская" до улицы Генерала Глаголева.

С этого же времени автобусы "А" и №255 будут следовать от стадиона "Лужники" до метро "Кропоткинская"; "Б" (внутреннее, внешнее) на время движения колонн техники, а также после окончания репетиции и парада от метро "Маяковская" через Курский вокзал и Смоленский бульвар до улицы Новый Арбат; "К" – только 7 мая – от Большого Краснохолмского моста до кинотеатра "Ударник" (в обоих направлениях по Садовому кольцу и улицы Большая Полянка); "м1" – на участках: от улицы Кравченко до кинотеатра "Ударник"; от больницы МПС до площади Тверская Застава, 9 мая с 7:30 – от больницы МПС до улицы Серегина.

Автобусы "м2" будут следовать от остановки "Фили" до метро "Библиотека имени Ленина"; "м3" – на участках от стадиона "Лужники" до метро "Кропоткинская" и от метро "Семеновская" до метро "Лубянка", а "м5" – от Нагорного бульвара до метро "Добрынинская".

В это же время автобусы "м7", "м8", "м27" и №156 будут следовать до метро "Таганская"; "м9" – от метро "Владыкино" до метро "Лубянка"; "м10" – от улицы Лобненская до метро "Маяковская"; "т3" на время движения колонн техники, а также после окончания репетиции и парада.

Автобусы "т18" будут следовать на участках от Рижского вокзала до метро "Белорусская" и от Стрельбищенского переулка до метро "Краснопресненская"; "т39" – от остановки "Фили" до улицы Новый Арбат, а "т79" – на участках от Савеловского вокзала до Ваганьковского путепровода и от стадиона "Лужники" до улицы Новый Арбат.

Автобусы "т19" после Крылатского моста в обоих направлениях будут ехать по улице Крылатская и проспекту Маршала Жукова вместо улицы Нижние Мневники. Маршрут "т47" проследует после улицы Долгоруковская проследуют на разворот через Оружейный переулок и далее своим маршрутом.

Маршрут номер 12 будет курсировать на участках от метро "Тимирязевская" до метро "Белорусская" и от 2-го Красногвардейского проезда до метро "Краснопресненская"; автобусы №15 – от ВДНХ до Страстного бульвара, а 9 мая – до улицы Каретный Ряд; номер 38 – от Рижского вокзала до станции метро "Трубная".

Автобус номер 64 будет следовать на участках от Песчаной площади до Ваганьковского путепровода и от стадиона "Лужники" до улицы Новый Арбат.

В это же время 7 и 9 мая автобусы №39 проследуют от улицы Расплетина до Ваганьковского путепровода, №48 – в обоих направлениях по проспекту Маршала Жукова вместо улицы Мневники и Карамышевской набережной. Автобус номер 60 от метро "Щукинская" до метро "Полежаевская" по проспекту Маршала Жукова.

Автобусы №101 и 904 будут ехать до Тверской Заставы, а 9 мая с 7:30 маршрут №101 поедут до Пенсионного фонда, а автобусы №904, 904к – до улицы Серегина.

Маршрут №144 поедет от метро "Теплый Стан" до кинотеатра "Ударник"; №158 – от 3-го Павелецкого проезда до Большого Устьинского моста; а "С43" – от Силикатного завода до метро "Краснопресненская" с улицы 1905 года по Шмитовскому проезду, улицы Трехгорный Вал и улицы Заморенова, обратно – по улице Конюшковская и Краснопресненской набережной.

В эти же дни автобусы №116 изменят маршрут от остановки "Фили" до метро "Краснопресненская"; №271 – от Крылатского моста по улице Крылатская и проспекту Маршала Жукова в обоих направлениях вместо улице Нижние Мневники, Народного Ополчения, Мневники; №800 – от Щукино после остановки "Улица Народного Ополчения, 27" по проспекту Маршала Жукова в обоих направлениях вместо улицы Мневники с разворотом под Живописным мостом; №850 – от Крылатского до метро "Полежаевская" по проспекту Маршала Жукова в обоих направлениях.

9 мая с 7:30 троллейбусы номер 20 будут ехать от Серебряного бора до Ваганьковского путепровода, а №70, 82 – от Братцева и больницы МПС и до улицы Серегина.

Автобусы "т29" и №110 поедут от метро "Владыкино" и "Сокол" до метро "Петровский парк"; "т56" и "т78" – от улицы Базовская и 9-й Северной линии до метро "Белорусская".

При этом троллейбус №22 будет ехать по улице Верхняя Масловка, Мирскому и Милицейскому переулку к метро "Динамо" и далее обычным маршрутом;

Троллейбусы №27, 82 и "т86" будут курсировать от Силикатного завода, метро "Верхние Лихоборы" и Серебряного бора до Савеловского вокзала.

Маршруты №84 и 105 поедут от Рижского вокзала и метро "Щукинская" до метро "Динамо", маршрут №382 работать не будет; маршрут №818 будет курсировать от Силикатного завода до метро "ЦСКА", а №905 – от 75-го километра МКАД до улицы Серегина.

Трамваи №7 будут ехать от метро "Бульвар Рокоссовского" до метро "Новослободская".