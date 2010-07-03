Более 8 тысяч машин эвакуировали за парковку на инвалидных местах в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 8 тысяч автомобилей переместили на специальные стоянки в январе-марте 2019 года за незаконную парковку на местах для инвалидов.

За нарушение также грозит штраф 5 тысяч рублей. Решение в таких случаях принимают сотрудники ГИБДД, заявили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

В зонах платных парковок в столице обустроено не менее 10 процентов мест, которые предназначены для людей с ограниченными возможностями, передает Агентство "Москва".

Ранее стало известно, что группа депутатов от ЛДПР готовит новый законопроект о скидке в 70 процентов за досрочную оплату штрафов ГИБДД.