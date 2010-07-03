Парковку у Театральной площади сделают бесплатной из-за ремонта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Водители смогут бесплатно оставлять машину в районе Театральной площади с 23 по 25 апреля. Это связано с ремонтом, уточнили в Московском паркинге.

Работы проведут на парковках со шлагбаумами, расположенных на Охотном ряду и Театральной площади.

А 26 по 27 апреля по этой же причине станет бесплатной парковка по адресу: улица Беговая, владение 22. При этом въезд и выезд на стоянки будет осуществляться в автоматическом режиме.

Ранее сообщалось, что в майские праздники, столичным водителям разрешат не платить за стоянку. Помимо этого, в День Победы ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно воспользоваться услугами 11 таксомоторных компаний.