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11 февраля, 10:55

Инвалидам могут разрешить бесплатно парковаться

общество транспорт

11 февраля, 10:55

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Инвалидам могут разрешить бесплатно парковаться в любом регионе России. С этим предложением выступило Минтруда, сообщат газета "Коммерсант".

Законопроект, разработанный ведомством, подразумевает создание специальных опознавательных знаков, которые будут выдавать инвалидам. Наклейки будут регистрировать в Федеральном реестре инвалидов, после чего данные передадут администраторам парковок.

При этом льготный знак будет привязываться "к инвалиду, а не к машине". Это позволит гражданам "переключать" его между несколькими автомобилями, например, если их подвозит родственник.

Ведомство объяснило необходимость законопроекта жалобами иногородних инвалидов на штрафы на платных парковках в столице. В ГИБДД положительно оценили инициативу Минтруда. В правоохранительных органах отметили, что законопроект позволит "бороться со злодеями", занимающие парковочные места для инвалидов.

Ранее сообщалось, что в Москве с 9 января в два раза увеличили штраф за неоплату парковки. Теперь за нарушение придется заплатить пять тысяч рублей.

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общество транспорт

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