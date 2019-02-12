С какими сложностями на парковках сталкиваются инвалиды

Инвалид переплатил за парковку на Новом Арбате. По словам мужчины, стоянка обошлась ему в 500 рублей, хотя по закону положена льгота. Более того, москвич утверждает, что на руках у него были все документы, подтверждающие право занимать специальное место, сообщает телеканал Москва 24.

"Оператор прицепился к инвалидному знаку. Он какой-то не такой – не такого цвета или не такого вкуса, я не знаю. А какого года знак? Да никакого. То есть это обычная наклейка? Обычный знак. А что с вами? Я инвалид детства, мне в 18 лет дали группу", – пересказал конфликтную ситуацию водитель Николай Тюриков.

Спор продолжался более пяти часов. Тюриков сдался и вместо 100 рублей заплатил 500.

Мужчина передвигается самостоятельно, в помощи посторонних не нуждается. Оператор объясняет: его бы без проблем выпустили с парковки, если бы у него была инвалидность первой или второй группы. Кроме того, его желтый знак якобы не соответствовал нормам.

В пресс-службе "АМПП" объяснили, что для бесплатной парковки инвалиду нужно иметь при себе справку, специальное удостоверение, справку врачебно-трудовой комиссии, удостоверение личности, а также иметь на своем транспортном средстве опознавательный знак "Инвалид", полученный по форме установленной приказом Минтруда РФ.

Законом уточняется, что на каждой парковке, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры (то есть у жилых домов, общественных и производственных зданий, физкультурно-спортивных организаций, учреждений культуры и мест отдыха), должно выделяться не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки машин инвалидов I, II и III групп, а также автомобилей, перевозящих их. При этом отмечается, что на таких транспортных средствах должен быть установлен знак "Инвалид".

Ранее сообщалось, что инвалидам могут разрешить бесплатно парковаться в любом регионе России. С этим предложением выступило Минтруда. Законопроект, разработанный ведомством, подразумевает создание специальных опознавательных знаков, которые будут выдавать инвалидам. При этом льготный знак будет привязываться "к инвалиду, а не к машине". Это позволит гражданам "переключать" его между несколькими автомобилями, например, если их подвозит родственник. Ведомство объяснило необходимость законопроекта жалобами иногородних инвалидов на штрафы на платных парковках в столице.