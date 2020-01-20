Цена на "красивые" номера будет начинаться от 10 тыс рублей

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Цена на "красивые" номера автомобилей будет варьироваться от 10 тысяч до 10 миллионов рублей. Средняя стоимость такого госномера составит около 300 тысяч рублей. Это следует из документа, опубликованного на портале нормативно-правовых актов.

В Минэкономразвития уточняют, что резервировать "красивые" номера водители смогут на портале государственных услуг, затем будет проводиться онлайн-аукцион. Регулировать порядок проведения аукционов будут регионы. Они смогут понижать или повышать стартовую цену лота. Торги будут продолжаться 30 дней. Один человек сможет участвовать в аукционе не более пяти раз единовременно.

Купить номер возможно и без участия в торгах. Для этого будет необходимо заплатить повышенную пошлину, размер которой будет указан в Налоговом кодексе.

В Минэкономразвития считают, что подобная система позволит повысить доходы бюджетов всех уровней. Деньги от аукционов будет поступать в федеральный и региональные бюджеты по нормативу 50 процентов.

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр прокомментировал Москве 24 порядок продажи "красивых" номеров. По его словам, эта инициатива позволит вывести услугу по получению "красивых" номеров из нелегального поля в легальное.