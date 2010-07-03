Эксперт поддержал новый порядок продажи "красивых" номеров

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр прокомментировал Москве 24 порядок продажи "красивых" номеров.
По его словам, эта инициатива позволит вывести услугу по получению "красивых" номеров из нелегального поля в легальное.
"Раньше деньги за это получали отдельные коррупционеры и некие дельцы, которые вокруг них кружили, а сегодня деньги будут попадать государству. Это цивилизованный путь", – говорит эксперт.
Хайцеэр отметил, что понятие "красивый номер" очень субъективное, но это право людей – выбирать эту цифру и владеть такими номерами. "Будет цена, наверное, отличаться, но это цивильная возможность людей заплатить за это, а государству получить за это деньги", – считает специалист.
Ранее стало известно, что Минэкономразвития и МВД согласовали концепцию по продаже автомобилистам "красивых" государственных регистрационных знаков. Об этом сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Водителям будет доступна новая процедура получения госномера. Они смогут заплатить пошлину и выбрать красивый номер для своей машины через портал государственных услуг. Региональным властям позволят использовать повышенный тариф и выставлять номера на аукционы. Размер пошлин еще не установлен.
"При продаже машины вместе с этим ГРЗ новый владелец должен будет еще раз заплатить за особый знак повышенную госпошлину. Если он делать этого не захочет, ГРЗ вернется в ГИБДД, а владельцу выдадут обычный госзнак", – отметил источник издания.
По его словам, новые правила сделают теневой рынок невыгодным, поэтому через некоторое время он полностью исчезнет.
Ранее сообщалось, что с начала будущего года в России запретят ездить на новых машинах без регистрационных знаков в течение десяти дней после покупки.
Существующая норма о 10-дневном сроке постановки нового автомобиля на учет будет отменена. Изменения не касаются автомобилей, купленных на вторичном рынке, поскольку водителям нужно время на возвращение в свой регион.
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