Автоэксперт поддержал идею разрешить управление машиной с 16 лет

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Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин поддержал предложение снизить возраст, с которого можно управлять машиной, до 16 лет. Такое предложение подготовил депутат Госдумы Василий Власов, сообщает RT.

"Положительно оцениваю, потому что молодые люди обладают лучшей реакцией, чем люди в возрасте. Кто у нас побеждает в гонках? Люди, которым совсем мало лет", – обращает внимание автоэксперт.

По словам Субботина, именно из-за отсутствия опыта не дают управлять автомобилем с 12-13 лет. Он добавил, что благодаря современным технологиям, которые встроены в машины, можно компенсировать нехватку опыта у начинающих водителей.

"В них есть удержание в полосе, автоматическое торможение, предупреждение, ремни самостоятельно подтягиваются… Поэтому вполне разумно снизить возраст до 16 лет", – подчеркнул автоэксперт.

Ранее депутат ГД подготовил обращение на имя начальника ГУОБДД МВД России Михаила Черникова. В нем он указал на целесообразность своего предложения. Власов считает, что возможность управления авто с 16 лет может стать мотивом к началу трудовой деятельности.

Кроме того, МВД РФ опубликовало обновленные правила проведения экзаменов на получение водительских прав. В документе указано, что с 1 апреля 2021 года отменяется аттестация на площадке.