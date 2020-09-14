Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

10:56

Автоэксперт поддержал идею разрешить управление машиной с 16 лет

транспорт

Фото: ТАСС/Кондратюк Александр

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин поддержал предложение снизить возраст, с которого можно управлять машиной, до 16 лет. Такое предложение подготовил депутат Госдумы Василий Власов, сообщает RT.

"Положительно оцениваю, потому что молодые люди обладают лучшей реакцией, чем люди в возрасте. Кто у нас побеждает в гонках? Люди, которым совсем мало лет", – обращает внимание автоэксперт.

По словам Субботина, именно из-за отсутствия опыта не дают управлять автомобилем с 12-13 лет. Он добавил, что благодаря современным технологиям, которые встроены в машины, можно компенсировать нехватку опыта у начинающих водителей.

"В них есть удержание в полосе, автоматическое торможение, предупреждение, ремни самостоятельно подтягиваются… Поэтому вполне разумно снизить возраст до 16 лет", – подчеркнул автоэксперт.

Ранее депутат ГД подготовил обращение на имя начальника ГУОБДД МВД России Михаила Черникова. В нем он указал на целесообразность своего предложения. Власов считает, что возможность управления авто с 16 лет может стать мотивом к началу трудовой деятельности.

Кроме того, МВД РФ опубликовало обновленные правила проведения экзаменов на получение водительских прав. В документе указано, что с 1 апреля 2021 года отменяется аттестация на площадке.

МВД изменит правила сдачи экзамена на водительские права

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать