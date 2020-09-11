Автоэксперты оценили изменения правил сдачи экзамена на водительские права

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Автоэксперт Владимир Виноградов в беседе с Москвой 24 оценил нововведения, касающиеся правил сдачи экзамена на водительские права. По словам специалиста, предложение отменить проверку первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена высказывалось давно.

"Это вносят для увеличения пропускной способности, потому что экзамен на площадке занимает достаточно большое количество времени, а его эффективность достаточно низка. Много лет такие предложения уже высказывались, по крайней мере, среди тех, кто занимается подготовкой водителей. Они, безусловно, носят положительный характер", – объяснил Виноградов.





Владимир Виноградов автоэксперт Площадка сама по себе ничего не дает, кроме проверки умения водителя трогаться с места и парковаться задним ходом. Но, в принципе, это легко проверяется в условиях городского дорожного движения. Любой инспектор скажет, что ему надо 10–15 секунд, чтобы понять, кто перед ним и насколько хорошо человек владеет вождением, насколько с ним безопасно ехать.

В свою очередь, автоэксперт Вячеслав Субботин прокомментировал нововведение, касающееся аннулирования результатов экзамена.

"Это хорошее изменение на самом деле, потому что коллективное решение дает большую объективность. То есть не один начальник принимает решение. Раньше рассматривал один человек, а теперь будут три, таким образом, есть некая объективность", – объяснил он.

Ранее стало известно, что в России введут новые правила сдачи экзамена на водительские права. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России. Обновленный порядок аттестации вступит в силу с 1 апреля 2021 года.

В частности, отменяется проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена.

Кроме того, в ведомстве обновили перечень ошибок и нарушений. Они разделены на подгруппы по одному, двум и трем штрафным баллам. В отдельный блок специалисты отнесли грубые нарушения, которые являются основанием для моментального завершения экзамена.

Новые правила определяют, помимо прочего, процедуры аннулирования результатов экзамена. Жалобы на решение экзаменатора будут рассматривать комиссии в составе не менее трех должностных лиц. Именно их решение может стать основанием для пересмотра оценки. В данном пункте также раскрывается порядок аннулирования водительских удостоверений.

Помимо этого, в обновленных правилах аттестации меняется порядок формата подачи заявления. В экзаменационном подразделении самому кандидату на права достаточно будет предоставить комплекс документов. Должностное лицо оформит заявку, после чего передаст на подпись.

Еще одна административная особенность – возможность оформления выписки о получении водительского удостоверения. Данная бумага может потребоваться для трудоустройства водителем или замены водительского удостоверения за рубежом.