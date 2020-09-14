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Транспорт

08:40

В Госдуме предложили разрешить водить автомобиль с 16 лет

транспорт

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Депутат Госдумы Василий Власов предложил понизить минимальный разрешенный возраст управления легковым автомобилем. Об этом сообщает RT.

Парламентарий подготовил обращение на имя начальника ГУОБДД МВД России Михаила Черникова. В нем он указал на целесообразность своего предложения.

"Прошу Вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство в части снижения возрастного ценза, необходимого для управления легковым автомобилем в России, до 16 лет, а также предоставления права проходить обучение на получение водительского удостоверения категории B с 15 лет и шести месяцев", – указано в письме.

По мнению Власова, возможность с 16 лет управлять машиной может стать мотивом к началу трудовой деятельности и обернется активным вовлечением в экономические процессы.

На минувшей неделе министерство внутренних дел РФ опубликовало обновленные правила проведения экзаменов на получение водительских прав. В документе указано, что с 1 апреля 2021 года отменяется аттестация на площадке. Такой формат сохранится только для мотоциклистов.

МВД изменит правила сдачи экзамена на водительские права

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