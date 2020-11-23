В ГИБДД объяснили изменения в сдаче экзамена на права

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Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, как инспекторы будут принимать экзамен на права по новым правилам с сокращенной площадкой.

По его словам, особое внимание будет уделяться навыкам вождения в реальной обстановке – на автострадах, развязках, перекрестках.

Черников добавил, что новые упражнения дадут "возможность сотруднику Госавтоинспекции понять, насколько водитель будет безопасен".

Глава ГИБДД также указал, что изменения в правилах связаны с тем, что на улицах погибает много молодых водителей.

"Более 700 погибает в год при полученном низком знании и умении", – сказал Черников РИА Новости.

Ранее МВД информировало, что обновленный порядок аттестации вступит в силу с 1 апреля 2021 года.

В частности, отменяется проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена.