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Транспорт

06:53

В ГИБДД объяснили изменения в сдаче экзамена на права

транспорт авто дороги

Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, как инспекторы будут принимать экзамен на права по новым правилам с сокращенной площадкой.

По его словам, особое внимание будет уделяться навыкам вождения в реальной обстановке – на автострадах, развязках, перекрестках.

Черников добавил, что новые упражнения дадут "возможность сотруднику Госавтоинспекции понять, насколько водитель будет безопасен".

Глава ГИБДД также указал, что изменения в правилах связаны с тем, что на улицах погибает много молодых водителей.

"Более 700 погибает в год при полученном низком знании и умении", – сказал Черников РИА Новости.

Ранее МВД информировало, что обновленный порядок аттестации вступит в силу с 1 апреля 2021 года.

В частности, отменяется проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена.

Экзамен на водительские права не изменится в этом году

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