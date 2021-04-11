Автомобильный союз предостерег от ошибок при смене резины

Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в интервью радио Sputnik перечислил основные ошибки при замене зимней резины на летнюю.
По его словам, нужно предъявлять особенно строгие требования к осмотру шин из-за соображений безопасности, так как летом скорость движения на дорогах становится выше.
Шапарин указал, что следует смотреть на наличие трещин, а также на остаток протектора. Если резина откровенно "лысая", то ее лучше заменить, покрышки восстановлению не подлежат.
"Дальше, если у автомобиля проблемы со сходом-развалом, то у вас правая или левая часть покрышки будет "съедена" больше, чем другая, такую резину устанавливать не стоит", – сказал он.
Эксперт посоветовал людям с ограниченным бюджетом присмотреться к шинам, бывшим в употреблении в Европе, поскольку оттуда часто привозят резину с небольшим износом.
Ранее стало известно, что МВД с 1 июня планирует запретить использование летней резины зимой и зимней летом. Также ограничат езду на автомобиле, если зимние шины установлены не на всех колесах.
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