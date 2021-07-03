В Москве с начала года произошли 130 "пьяных" ДТП с пострадавшими

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
В Москве с начала года произошли 133 ДТП с пострадавшими по вине пьяных водителей. Об этом сообщил Дептранс в своем телеграм-канале.
В частности, 17 аварий пришлись на САО, по 16 – на ВАО и ЮАО, 15 – на ЮЗАО, по 3 – на ТиНАО и ЗелАО.
"С каждым годом "пьяных" аварий становится меньше (в том же САО в этом году их число сократилось на 6%, а в ВАО – на 36%), но мы считаем, что таких аварий не должно происходить вообще", – отметили в ведомстве.
Там призвали москвичей не садиться за руль в состоянии опьянения.
Ранее в Каменск-Шахтинске произошла авария, в результате которой погибли два человека. СК возбудил уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, подозреваемого в нарушении ПДД в алкогольном опьянении.
"Специальный репортаж": в России ужесточили наказание для нетрезвых водителей
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