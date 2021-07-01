Путин подписал закон об ужесточении наказания за пьяное вождение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ольга Андреева

Владимир Путин подписал закон об увеличении срока лишения свободы за повторное вождение в нетрезвом виде. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Максимальная планка наказания для водителя, который уже судим за ДТП в пьяном виде с серьезными последствиями и вновь сел за руль нетрезвым, поднимается с двух до трех лет лишения свободы.

Также за нарушение грозит штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы за период от двух до трех лет. Кроме того, в числе санкций перечислены ограничение свободы и принудительные работы. У суда есть возможность запретить осужденному садиться за руль или работать водителем на срок до шести лет.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроект, ужесточающий санкции для водителей, которые повторно привлекаются к уголовной ответственности за езду в пьяном виде.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что такие изменения должны уменьшить показатели аварийности и смертности на российских дорогах. Он отметил, что есть граждане, которые ранее уже попадали в ДТП в пьяном виде, в результате чего пострадали или погибли люди. После этого человек отбыл наказание и вновь сел за руль в нетрезвом виде. Увеличенные штрафы, по его словам, призваны не допустить таких ситуаций.