В Ростовской области пьяный подросток попал в аварию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Каменск-Шахтинске произошла авария, в результате которой погибли два человека. СК возбудил уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, подозреваемого в нарушении ПДД в алкогольном опьянении. Об этом сообщается на официальном сайте регионального ведомства.

"Подросток управлял автомобилем ВАЗ-2112 и двигался по Советской улице в микрорайоне Лиховской в Каменск-Шахтинске. Не оценив дорожную обстановку и не убедившись в безопасности выбранной скорости, он не справился с управлением и столкнулся с деревом", – говорится в сообщении.

Двое пассажиров 19 и 16 лет погибли на месте. Несовершеннолетний, находившийся за рулем, был доставлен в больницу. Следственные действия продолжаются.

Ранее в Тамбовской области произошла авария с участием двух автомобилей. В результате произошедшего семь человек пострадали и один ребенок погиб.

По данным пресс-службы ГИБДД, иномарка, в которой находилось трое детей, ехала к морю. Всех пострадавших детей доставили в медучреждения Тамбова.