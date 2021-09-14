Офтальмологи связали болезни глаз с высоким риском деменции

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов
Офтальмологи Китайской академии медицинских наук выявили связь между заболеваниями глаз и повышенным риском развития деменции. Об этом сообщает "Газета.ру".
Авторы исследования проанализировали данные о более чем 12 тысяч взрослых в возрасте 55-73 лет из крупнейшего хранилища медицинской и генетической информации UK Biobank.
За основу эксперты взяли информацию по выборке в 2006-2010 годах и до 2021 года. Риск развития деменции оказался на 26% выше у людей с возрастной макулярной дегенерацией. Кроме того, на 11% повышался риск при катаракте и на 61% – при болезнях глаз, связанных с диабетом.
Специалисты также установили, что болезнь Альцгеймера не развивалась на фоне глаукомы, однако существовал повышенный риск сосудистой деменции.
Ранее ученые предупредили о риске развития деменции в связи с заражением коронавирусом. Специалисты проследили за заболевшими пожилыми людьми в Аргентине и увидели, что у них проявились изменения памяти и мышления, связанные с болезнью Альцгеймера.
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