Офтальмологи связали болезни глаз с высоким риском деменции

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Офтальмологи Китайской академии медицинских наук выявили связь между заболеваниями глаз и повышенным риском развития деменции. Об этом сообщает "Газета.ру".

Авторы исследования проанализировали данные о более чем 12 тысяч взрослых в возрасте 55-73 лет из крупнейшего хранилища медицинской и генетической информации UK Biobank.

За основу эксперты взяли информацию по выборке в 2006-2010 годах и до 2021 года. Риск развития деменции оказался на 26% выше у людей с возрастной макулярной дегенерацией. Кроме того, на 11% повышался риск при катаракте и на 61% – при болезнях глаз, связанных с диабетом.

Специалисты также установили, что болезнь Альцгеймера не развивалась на фоне глаукомы, однако существовал повышенный риск сосудистой деменции.

Ранее ученые предупредили о риске развития деменции в связи с заражением коронавирусом. Специалисты проследили за заболевшими пожилыми людьми в Аргентине и увидели, что у них проявились изменения памяти и мышления, связанные с болезнью Альцгеймера.