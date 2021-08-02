Ученые предупредили, что COVID-19 может вызвать деменцию

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Специалисты выяснили, что в мозге у пожилого человека происходят изменения, аналогичные тем, которые наблюдаются в случае болезни Альцгеймера. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на научный портал MedicalXpress.

Ученые проследили за пожилыми людьми в Аргентине и увидели, что у них проявились изменения памяти и мышления, связанные с болезнью Альцгеймера. Другие специалисты в ходе исследования нашли в крови жителей Нью-Йорка белки, которые связаны с деменцией. У этих пациентов COVID-19 на раннем этапе вызвал невралгические симптомы.

У 34% людей были замечены серьезные нарушения, в том числе проблемы с поиском слов и трудности с долговременной памятью. А проблемы с кратковременной памятью были зафиксированы у 20% пожилых людей из 300 исследуемых.

Ранее академик РАН назвал причины невосприимчивости к коронавирусу. По словам директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арега Тотоляна, ученым удалось выделить три маркера невосприимчивости к вирусу – интерфероновый, цитокиновый и генетический.