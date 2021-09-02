Стоматолог рассказал, как снизить риск деменции, ухаживая за зубами

Фото: depositphotos/IgorVetushko
Врач-стоматолог Олег Кущ рассказал, как здоровье зубов может быть связано с риском развития деменции. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
По словам специалиста, если человек лишается зубов – из-за ослабления тканей по причине пародонтита, кариеса или иных факторов – он становится более подвержен развитию нарушений когнитивных функций мозга.
"Дело в том, что зубы или протезы помогают улучшить работу мозга у пожилых людей в двух случаях. Во-первых, наличие всех зубов дает возможность потреблять разнообразную пищу, а значит, получать все необходимые витамины", – заявил Кущ.
Стоматолог добавил, что из-за потери резцов и моляров человек будет хуже пережевывать пищу, тем самым будет снижаться приток крови к мозгу.
Фактор нарушений работы мозга также кроется в гингивите – скоплении бактерий за зубах, которое может привести к развитию болезни Альцгеймера. Данные бактерии – Porphyromonas gingivalis – способны перемещаться в мозг и разрушать его производимым белком.
Специалист посоветовал регулярно чистить зубы (не менее двух раз в день по две три минуты) и ротовую полость, а также выбирать правильную щетку. Ее требуется менять каждые два месяца и очищать после использования.
Стоматолог Ханна Кинселла ранее предостерегла от чистки зубов сразу после приема пищи. Специалист объяснила, что такое действие может спровоцировать повреждения защитной эмали. Рекомендуется подождать примерно полчаса, а затем уже приступать к процедуре.
Эксперты рассказали о критериях выбора зубной щетки
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: