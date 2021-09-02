Стоматолог рассказал, как снизить риск деменции, ухаживая за зубами

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Врач-стоматолог Олег Кущ рассказал, как здоровье зубов может быть связано с риском развития деменции. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам специалиста, если человек лишается зубов – из-за ослабления тканей по причине пародонтита, кариеса или иных факторов – он становится более подвержен развитию нарушений когнитивных функций мозга.

"Дело в том, что зубы или протезы помогают улучшить работу мозга у пожилых людей в двух случаях. Во-первых, наличие всех зубов дает возможность потреблять разнообразную пищу, а значит, получать все необходимые витамины", – заявил Кущ.

Стоматолог добавил, что из-за потери резцов и моляров человек будет хуже пережевывать пищу, тем самым будет снижаться приток крови к мозгу.

Фактор нарушений работы мозга также кроется в гингивите – скоплении бактерий за зубах, которое может привести к развитию болезни Альцгеймера. Данные бактерии – Porphyromonas gingivalis – способны перемещаться в мозг и разрушать его производимым белком.

Специалист посоветовал регулярно чистить зубы (не менее двух раз в день по две три минуты) и ротовую полость, а также выбирать правильную щетку. Ее требуется менять каждые два месяца и очищать после использования.

Стоматолог Ханна Кинселла ранее предостерегла от чистки зубов сразу после приема пищи. Специалист объяснила, что такое действие может спровоцировать повреждения защитной эмали. Рекомендуется подождать примерно полчаса, а затем уже приступать к процедуре.

